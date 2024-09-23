Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Tandoğan caddesi üzerinde meydana geldi.

Tandoğan caddesi üzerinde seyir halinde olan Sürücü Necati K. Yönetimindeki 16 PY 562 plakalı kamyonet, sokaktan çıkan sürücü Gökhan S. Yönetimindeki 68 ADK 852 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu hafif ticari araçtaki yolcu Murat T. Yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ