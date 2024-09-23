Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 2025 Haziran seçimleri için kolları sıvamaya başladı. Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu altında Hedef Çalışma Ekibi olarak başkan aday adayını Bünyamin Çolak olarak duyuruldu. Başkan adayı Çolak’ın listesinde İnegöllü serbest muhasebeci Serkan Semiz’de yer aldı.



Anatolia Hotel'de düzenlenen basın toplantısında bir açıklama yapan Başkan adayı Bünyamin Çolak, “Yönetimde hizmet, denetimde şeffaflık, disiplinde adalet, mefkuresi ile hareket eden meslekte dayanışma ve birlik grubumuz odamızın kuruluşundan bugüne çeşitli dönemlerde iktidar veya muhalefet de yer alarak bizleri temsil etmiştir. Bu sürelerde görev alan tüm üstatlarımıza yapmış olduğu çalışmalardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Çalışma ekibimiz; 2022 seçim sonuçları sonrası oda kurullara seçilen ve liyakatli şöhretsizler öncülüğünce bir araya gelip, kar topu gibi büyüyerek bu güne gelen; dinamik, ayağını yere basan, temsil gücü kuvvetli, hizmet aşkıyla adete yanıp tutuşan aksiyoner pozisyonda olan bir yapıya ulaşmıştır. Bu yapının oluşmasında emeği olan tüm arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Mesleğimiz akademik meslekler içerisinde en genç, en dinamik yapıya sahip mesleklerden birisidir. Küreselleşen dünyada makro ekonomik gelişmelerin değişmesi ile beraber ülkelerin ve ülkemizin de mali yapılarında değişkenlikler, yenilenmeler ile beraberinde mesleğimizde de önemli gelişmeler yaşanmaya başlanmış ve dijital muhasebecilik meslektaşın yaşam alanına girmiştir. Dijital muhasebeciliğin yaşam alanımızın içerisinde olması ile beraberinde farklı sorunların çıkmasına da vesile olmuştur. Bu sonların başında kurum alt yapısının yetirince sağlam olmaması beraberinde beyanname ve bildirim sürelerinin uzatılması talebinden başka hiç bir şey yapmayan oda üst birlik konumuna düşmüş durumdadır” dedi.



Çolak konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Mesleğin ve meslektaşın tüm sorunlarını sizler çok iyi bilmektesiniz. sorunların çözüm noktasının ise kurum yöneticilerinin almış olduğu tavır v e davranışlar önemli olmaktadır. Şöyle bir geçmişe baktığımızda 2000 yılında hayat standardı denen bir uygulama vardı kaldırılmıştı. O zamanki Maliye Bakanlığı 2001 yılında hayat standardını geriye doğru yürüterek eşi ve benzeri bir uygulamaya imza atmıştı. Şimdi ise ülkemizin yaşamış olduğu enflasyonist ortamdan dolayı meslektaşlarımıza enflasyon muhasebesi uygulamasını çıkarmıştır. TÜRMOB temsilcilerimizin biz enflasyon muhasebesine hazırız demesiyle bakanlık tüm firmaları kapsayacak şekilde uygulama çıkarmış. Ardından 3 ayda bir, yok olmaz belli ölçekte olan firmalar, şeklinde ön görülemeyen kararlar ile bu geçici vergi dönemi son defe olmak şartıyla uzatılmıştır diyen iş bilmez bürokratları ve öngörülü önerilerde ve süresinde bulunmayan TÜRMOB yöneticileri arasında kalan meslek mensupları olduk. Devlet anadır, devlet babadır. Dolayısıyla kamuda görev yapanlar bu minvalde hareket etmek zorundadır. Bürokratlar ikincil mevzuatları siyasi refleksler ile hazırlayamazlar, devletin ali menfaatleri doğrultusunda karar almak zorundadır. Bu en son yayınlanan tebliği hazırlanmasından imzalanmasına kadar devletimizi ve meslektaşlarımızı zor durumda bırakan tüm bürokratlar derhal istifa etmeliydi, ettirilmeliydi...”

“Yöneticiler sorumluluk alanında; her türlü iyi şeyleri biz yaptık, olumsuz şeyleri onlar yaptı. Yağmur yağdı bizden, sel oldu onlardan. Rahmet oldu bizden, zahmet oldu onlardan. Kazanımlar oldu bizden, kaybedişler oldu onlardan şeklinde davranamazlar... Yöneticiler; ders almaz icraat yapar. Yöneticilik icraat makamıdır, şikayet makamı değildir. Tüm kamu kurumları ile meslektaşın ali menfaatleri doğrultusunda iletişimi maksimumda olacak şekilde çalışmalar yapmak zorundadır. Peki biz ne yapacağız? Bizim ana mefkuremiz öngörülebilir meslek oluşturmak istiyoruz. Ne yaparsa nereye ulaşacağını bilen, endişelerden uzak akademik kariyerli bir meslek oluşturmak istiyoruz. Onların idealizm adına söylediklerini biz sorumluluk alanımız olarak değerlendirip faaliyetlerimizi yapmak istiyoruz. Bizler; kimlik siyaseti yapmayacağız. Meslek siyaseti yapacağız. Herhangi bir partinin arka bahçesi veya karşısında olmayacağız. Liyakat ve şahsiyet ön planda olacak şekilde çalışmalar yapacağız. Oda kaynakları tüm meslektaşların hakları var düşüncesiyle beytül mala el sürmeden çalışmalar yapacağız. Bağıran, kızan değil, saygın oda saygın meslektaş ilkesiyle hareket edeceğiz. Mesleğimiz gereği; en iyi insan laboratuvarına sahibiz. Nitelikli insan gücümüz var, bilenlerin söyleyeceği bir yapımız var, sorunları çözebilecek kadromuz var. Adaleti ıskalamayan, tasarrufu ıskalamayan, liyakati ıskalamayan, eğitimi ıskalamayan, meslektaşa yatırımı ıskalamayan mecburiyet koridorumuz var... Bu kadar var içerisinde meslektaşa yokluk yaşatmayacağız. Meslek siyasetini; hasımlık yeri olarak değil hizmet yeri olarak görüyoruz. Söze az, gayrete çok önem vereceğiz. İdeolojik mevzilenme yapmayacağız. İdealizm mefkuresini rehber edinerek çalışacağız.”

“Ana projelerimiz butik eğitimler yapacağız. Özel nitelikli eğitimler yapacağız. Her yıl Uludağ muhasebe zirvesi yapacağız. Mesleğin sorun ve çözüm önerilerinin yapıldığı meclis toplantıları yapılacak. Belli periyotlarda çalıştaylar düzenleyeceğiz. Makalelerin sesli okunduğu bilanço dergisi çıkaracağız. BSMMMO Tv stüdyosunu kuracağız. Online eğitimleri yapacağız. Online müzik şiir dinletileri sosyal etkinlikler yapacağız. Paydaş kurumlarımız ile ortaklaşa programlar yapacağız. Sosyal etkinliklerimizi daha aktif yapacağız. Staja başlama ve yeterlilik sınavlarının bursa da düzenlenmesini sağlayacağız. Bu projelerimiz için bunlar hayal diyecekler. Bizde diyoruz ki hayaline ömrümüz kurban olsun. Gerçeğine ise canımız feda olsun. Son olarak; iyi gülenlerin, iyi saz çalanların, iyi söyleyenlerin, iyi bağıranların dönemi bitti. İyi çalışanların dönemi gelmiştir. Bu iyi çalışmaların oluşması için seçim kazanmamız gerekiyor. Seçim ise insanla kazanılıyor. Dolayısıyla burada bulunan tüm arkadaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Bu dönem herkes kendi etki alnından seçime getirmeye ve zimmetini takip etmeyle yükümlü olacak şekilde hareket ederse, o sene bu sen olacaktır inşallah. Allah bugün bismillahını nasip etti, 2024 seçimlerinde de elhamdulillahını nasip etsin inşallah. Niyetimiz hayır, akıbetimiz hayır olsun inşallah. Çıktığımız bu yolda bizlere ve tüm yol arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Katılım sağlayan basınımıza ve sizlere şükranlarımızı sunuyoruz... Mesleğin istiklali meslektaşın istikbali için biz hazırız, biz hazırız, biz hazırız. Hayırlı olsun...”