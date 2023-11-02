Sezona iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk parolası ile çıkan Ortakçı Orhaniyespor Kadın Voleybol Takımı İnegöl de ilk maçını çıkıyor. Konuya dair açıklama yapan Ortakçı Orhaniyespor Kadın Voleybol Takımı Başkan Yardımcısı Faruk Seymen " gecen sene yarıda kalan hikeyemizi bu sene tamamlamak adına yola çıktık kentimizi 1. Lig de temsil edebilmek için var gücümüz ile çalışıyoruz Pazar Günü Saat : 15.30 İnegöl  Merkez Kapalı Spor Salonun da sezonun en önemli maçlarınızdan birine çıkıyoruz, tüm kentimizi bu önemli maçta takımımızı desteklemek için Merkez Kapalı Spor Salonuna bekliyoruz " dedi.

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Haber Merkezi 

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