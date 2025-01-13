Bu değişiklikle birlikte, parti içinde büyük bir değişim beklentisi ortaya çıktı. Parti yönetimi ve kabine değişikliklerinin yanı sıra, kadın ve genç kotası gibi tüzük değişiklikleri de gündemde yer alıyor. Kongre öncesinde milletvekilleriyle bir araya gelecek olan Erdoğan, öneri ve şikayetleri dinleyecek.

Mayıs ayında yapılması planlanan kongre, erken tarihe alınarak 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu değişiklik, AK Parti içinde bir 'değişim' heyecanı başlatırken, kabine değişikliğiyle ilgili farklı senaryolar da konuşulmaya başlandı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından beklenen değişim süreci, 23 Şubat’taki kongreyle resmen başlayacak. Kabine değişikliğinin kongreden önce mi yoksa sonra mı yapılacağı ise parti içinde tartışılan konular arasında.

Parti içinde kabine değişikliğinin kongreden önce mi yoksa sonra mı yapılacağı senaryoları ise şu şekilde dile getiriliyor:

“Kongreden bir kaç gün önce kabine üyeleri değişebilir, kabine dışı kalanlar, kongre de Merkez Karar Yönetim Kurulu’na (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) alınabilirler.” AK Parti de dillendirilen bir diğer değişim senaryosu ise, “23 Şubat AK Parti’de Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri değişir. Aynı gün yeni genel merkez yönetimi belirlenir ve aynı gece kabine değişebilir.”

AK Parti içinde, parti yönetimi ve kabinede önemli değişikliklerin yapılması bekleniyor. İl başkanlarında yüzde 75 oranında bir değişikliğe gidilmesinin ardından, gözler kongreye çevrildi. Parti yetkilileri, bu oranın yönetim ve kabineye tam olarak yansımayacağını ancak belirgin bir değişim yaşanacağına kesin gözüyle bakıyor. Ayrıca, parti politikalarında da köklü değişiklikler öngörülüyor. Bu değişim, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'ndan başlamış durumda ve AK Parti'nin politika ve stratejilerine de yansıyacağı ifade ediliyor. Parti tüzüğünde bazı revizyonlar yapılabileceği, kadın ve genç kotası gibi uygulamaların getirilebileceği, hatta üç dönem kuralının tamamen kaldırılabileceği dile getiriliyor.

Kongre öncesi milletvekilleri ile buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat'ta yapılacak olan 8. Olağan Kongre öncesinde, partisinin milletvekilleriyle 5 grup halinde bir araya gelerek onların görüş ve önerilerini dinleyecek. Vekillerin taleplerini not alacak olan Erdoğan, aynı zamanda kongre öncesinde kısa bir tatil yapmayı ve bu süre zarfında MKYK ve MYK üyelerini belirlemeyi planlıyor.