Tatbikatlarda, deprem sırasında doğru hareket tarzı, tahliye süreci, yangın çıkış senaryoları ve yangın söndürme teknikleri gibi hayati konular ele alındı. Katılımcılar, olası afet anlarında nasıl organize olmaları gerektiğini deneyimleyerek, kriz anında bilinçli hareket etme becerisi kazandı.

“Afetlere Hazırlıklı Olmak Hayat Kurtarır”

Tatbikatların önemine dikkat çeken Kübra Konuş, şu açıklamalarda bulundu:

"Afetlere hazırlıklı olmak, hem bireysel hem de toplumsal olarak büyük önem taşıyor. Tatbikatlarımız sayesinde öğrencilerimizin ve kurum çalışanlarının afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrenmelerini sağlıyoruz. Gerçekçi senaryolar ve uygulamalı eğitimlerle bilinç düzeyini artırmayı hedefliyoruz. Unutulmamalıdır ki, doğru bilgi ve pratik beceriler hayat kurtarır."

Ayrıca sürecin başarıyla yürütülmesinde emeği geçen ekibine teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tatbikatların başarıyla gerçekleştirilmesinde büyük emeği olan ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Onların katkıları ve özverili çalışmaları sayesinde eğitimlerimiz etkili ve verimli bir şekilde tamamlandı. Hep birlikte, toplumumuzun afetlere karşı bilinçlenmesi için önemli bir adım attık."

Tatbikatlarda Ele Alınan Konular:

Afet Farkındalık Eğitimi: Deprem, yangın ve diğer doğal afetlere karşı alınması gereken önlemler.

Tahliye Prosedürleri: Acil durum çıkış noktaları, güvenli tahliye yolları ve toplanma alanları.

Yangın Söndürme Teknikleri: Yangın anında uygulanacak doğru müdahale yöntemleri ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı.

Gerçekleştirilen tatbikatlar, öğrenci ve çalışanlardan büyük ilgi gördü. Katılımcılar, olası afet durumlarında panik yapmadan doğru adımları atabilmek için pratik bilgiler edindi. Alınan olumlu geri bildirimler doğrultusunda, benzer çalışmaların önümüzdeki dönemde de artırılarak devam etmesi planlanıyor.

Bu tatbikatlarla afetlere karşı bilinçlenme sağlanarak, güvenli bir gelecek için önemli bir adım atılmış oldu.