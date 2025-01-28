İnegöl Konseyi Başkanı Bülent Temelli, konseyin Yürütme Kurulu Üyeleri ile birlikte medya mensuplarına yapılan çalışmalarla ilgili brifing verdi.

Kent Konseyi’nin Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Belediye Ek Hizmet Binasında ki yeni yerinde faaliyetlere başladığını söyleyen Başkan Temelli, 50’ye yakın kurdukları çalışma grubu ile şehre vizyon katacak yeni proje önerileri sunacaklarını belirtti.

“KENT KONSEYİ’NDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLER YAPTIK”

Birçok çalışma grubunun hali hazırda aktif çalışmaya başladığını söyleyen Temelli, “Yaklaşık 3 ay önce devraldığımız İnegöl Kent Konseyi’nde önemli değişikler yaptık. Yeni hizmet binamız tamamlandı. Ardından hızlıca Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yüksel Okşak hocamızın katkıları ile inegolkentkonseyi.com sayfamızı kurduk. Amacımız katılımcı bir organizasyonla İnegöl için birlikte çalışma modellerini geliştirmektir. Bu nedenle 50 çalışma grubunu web sitemizde duyuruya açtık. Bu çalışma gruplarında aktif görev almak isteyenlere kapılarımızı sonuna kadar açtık. İlk etapta bazı çalışma gruplarımız hızlıca görevlerine başladı. Özellikle şehir içi trafiğinin sağlıklı hale getirilmesi, İnegöl Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nin yapımının sağlanması, Şipali Mesire alanı gibi projeler noktasında arkadaşlarımız mesai harcıyorlar. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mustafa Bozbey ve İnegöl Belediye Başkanı sayın Alper Taban beyefendiye ziyaretlerimiz oldu. Oldukça verimli geçen toplantılarımızda İnegöl adına sevindirici gelişmeler oldu. Bizim bundan sonraki dileğimiz kısa vadede tüm çalışma gruplarını aktif etmek olacak. Projesi ve düşüncesi olan herkesi Kent Konseyine katkı sağlamaya davet ediyorum” dedi.

İnegöl’de medyasından da beklentilerini dile getiren Başkan Bülent Temelli, “Sizler sahada olduğunuz için vatandaşlarımızda direk irtibat halindesiniz. Yaşanılan her sorun sizlere aktarılıyor. Bu açıdan sizlerle birlikte çalışarak her türlü sorunun çözümü noktasında katkı koymak istiyoruz. Bu nedenle sizlerin de çalışma gruplarında yer almanızı diliyorum. İnegöl hepimizin, İnegöl’ün doğru tanıtılması, geleceğe doğru hazırlanması noktasında el birliği verelim” diye konuştu.