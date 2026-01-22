İnegöl Belediyesi tarafından Alanyurt bölgesinde eski karakol binasının bulunduğu alanda planlanan meydan düzenleme projesi için çalışmalar başladı. 2025 yılı Aralık ayında yer teslimi yapılan meydan projesi kapsamında; kafeterya, Kitaphane, İnesmek Binası, oturma alanları, 4’lü ATM ünitesi, bisiklet park ve otopark alanlar yer alacak. Bölgenin yeni çekim merkezi olacak meydan projesi, Merkez Park ve heykel meydanında olduğu gibi benzer formlara sahip olacak. Toplamda 5314 m2 alan üzerinde hazırlanan projede yeşil alanlar ve oturma alanlarıyla bölge sakinleri için sosyalleşebilecekleri özel bir meydan oluşturulacak.

BÖLGEYE KİMLİK KAZANDIRACAK PROJE

2023 yılında eski karakol binasını yıkarak oluşturulan meydanda çalışmaların başlamasının ardından, Belediye Başkanı Alper Taban bölgeye kimlik kazandıracak projeyi yerinde inceledi. Beraberindeki heyetle birlikte yaptığı incelemede vatandaşlara projeyle ilgili bilgiler de veren Başkan Taban, “Burası eskiden belediye binası, sonra emniyet binası olarak kullanıldı. Sonrasında yıkımını yaparak bu alanı elde ettik. Bütüncül şekilde de bu meydan tasarlandı. Buradan bir yol da geçiyor aslında ancak biz burayı bir meydan hüviyeti kazandırmak için aynı merkezdeki gibi yolu da içine alacak şekilde bir planlama yaptık. Bu şekilde trafiğin de güvenliği sağlanmış oluyor. Araçlar hızını da düşürerek bu çevrede hareketlerine devam etmiş olacaklar. Alan da bütüncül şekilde ortaya çıkacak” dedi.

KİTAPHANE VE KAFE DE YER ALACAK

Meydan projesi içerisinde neler yer alacağını da açıklayan Başkan Taban, “Burada mevcut ağaçlar korunacak, ilave yeşillendirmeler olacak, peyzaj yapılacak, Nöbetçi Kitaphanesi, Gastro Kafesi, ATM alanlarıyla özel bir meydan oluşacak. Çocuklar gelip gezecek, paten kayacak, anne babalar oturup vakit geçirecek, büyükler gelip oturup sosyalleşecek, gençlerimiz buluşacak. Meydanlar insanların buluştuğu, vakit geçirdiği, sosyalleştiği alanlar. Bunlar bizim için kıymetli. Çok şık tasarımlarla burayı Alanyurt bölgemize kazandırmış olacağız. Yazın da kışın da kullanılabilecek bir alan olacak. Burası Fatih ve Cumhuriyet Mahallelerimizin de ortak kullanım alanı. Tamamlandığında herkesin memnun olacağını düşünüyorum. Kışın yapım çalışmaları zor olabiliyor ama Haziran-Temmuz ayları gibi de inşallah tamamlarız diye düşünüyorum” diye konuştu.