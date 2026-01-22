18–29 yaş grubunu kapsayan Z kuşağında emeklilik için birikim yapma temposunun belirgin biçimde düştüğü görülüyor. Allianz Life tarafından yayımlanan araştırma, Z kuşağının yüzde 60’ından fazlasının son altı ayda emeklilik katkılarını tamamen durdurduğunu ya da azalttığını ortaya koyuyor. Aynı dönemde bu oran X kuşağında yüzde 46, baby boomer kuşağında ise yüzde 36 seviyesinde kaldı.

Yükselen yaşam maliyetleri baskıyı artırıyor

Araştırmaya katılan Z kuşağının yaklaşık üçte ikisi, artan yaşam giderleri ve acil nakit ihtiyacı nedeniyle emeklilik için yeterli pay ayıramadığını belirtti. Kelly LaVigne, Yahoo Finance’e yaptığı değerlendirmede, gençlerin “önlerinde uzun bir zaman olduğu” düşüncesiyle tasarrufları kısmayı göze aldığını, ancak bu yaklaşımın ileride ciddi finansal riskler yaratabileceğini vurguladı.

LaVigne’e göre eğilim bu şekilde devam ederse, gelecekteki emeklilik birikimlerine doğrudan zarar vereceğini ifade ederken, "Emeklilik gibi uzun vadeli hedeflerde piyasada geçirilen süre hayati önem taşıyor. Bugün yapılan küçük kesintiler, ileride çok daha büyük tasarruf zorunluluklarına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Araştırmada verilen örnekler, zamanın tasarruf üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koydu. Aylık 300 dolar ve yüzde 5 getiri varsayımıyla 25 yaşında tasarrufa başlayan bir kişi, 65 yaşında yaklaşık 460 bin dolarlık birikime ulaşabiliyor. Aynı kişi 35 yaşında başlarsa bu tutar 251 bin dolara düşüyor. 45 yaşında başlanıp aylık katkı 600 dolara çıkarılsa bile birikim 359 bin dolarda kalıyor.

Access Financial Planning’in kurucusu Tricia Rosen, “Paranın zaman değeri son derece güçlü. Genç yaşta yapılan küçük katkılar bile uzun vadede büyük fark yaratıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin tasarruf etmekte güçlük yaşamasında ekonomik koşulların yarattığı baskı belirleyici rol oynuyor. Vanguard tarafından yayımlanan raporda; yükselen borçlanma düzeyi, enflasyon ile konut ve sağlık giderlerindeki artışın, genç kuşakların birikim yapabilme imkanını ciddi ölçüde daralttığı ifade ediliyor. Experian verileri de bu tabloyu destekler nitelikte; Z kuşağındaki tüketicilerin ortalama kredi kartı borcunun 3 bin 493 dolara çıktığını ortaya koyuyor.

Morningstar’dan Christine Benz ise son yıllarda hızla yükselen yaşam maliyetlerinin, özellikle genç çalışanların emeklilik için ayırabileceği bütçeyi daralttığına dikkat çekti. Benz’e göre, görece düşük ücret düzeyleri ve ev sahibi olma oranlarının sınırlı kalması, gençleri enflasyon karşısında daha savunmasız bir konuma itiyor.