İnegöl Belediyesi’nin Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında “Ayyar Hamza” oyunu ilçe halkıyla buluştu. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği oyuna vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Çarşamba akşamı Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen tiyatro gösterisinde, salonu dolduran vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sergilediği Geleneksel Türk Tiyatrosunun en güzel ve en eğlenceli örneklerinden biri olan Ayyar Hamza oyunu, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kültür ve sanatla dolu dolu bir gece yaşayan sanatseverler, bu oyunla adeta geçmişe yolculuk yaptı.

Tek perdeden oluşan oyunda, Muhterem Efendi ve Zuhuri Efendi'nin zenginliklerine zenginlik katmak amacıyla oğullarını kendi istedikleri kızlarla evlendirmeye kalkışması konu alındı.

Ancak bu hikayede hesaba katılmayan işler sonucunda yaşananlar, içinden çıkılmaz bir hal aldı. Sena Bey ve Nimet Bey sevdikleri kadınlarla izdivaç arzusundayken, Hamza ve Yaver'in de yardımıyla babalarına türlü oyunlar oynadılar. Sena Bey ve Nimet Beyin macerasını anlatan oyunu, izleyiciler gösteri sonunda ayakta alkışladı.