Bursa’nın İnegöl ilçesinde Boğazköy barajında balıklar karaya vurdu. Yüzlerce balığın telef olması baraj suyuna kimyasal atıkların atılıp atılmadığı sorusunu tekrar akıllara getirdi.

İnegöl ile Yenişehir arasındaki Kocasu Çayı üzerinde, sulama ve enerji üretmek amacıyla 1991 yılında inşaatına başlanıp, 2010 yılında hizmete açılan Boğazköy Barajındaki balıklar karaya vurdu. Boğazköy mahallesinde ikamet eden vatandaşlar barajda yaşanan olayı görüntüledi. Bazı balıkların öldüğünü, bazılarının ise can çekiştiğini gören vatandaşlar bu duruma tepki gösterdiler.

BERBAT BİR DURUM

Balıkların ölümlerine şahit olan mahalle sakinleri, “Balıkların ölümlerine sebebin fabrika atıkları olduğunu düşünüyoruz. Barajda bu olay hemen hemen her sene tekrar ediyor. Artık buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.