İnegöl’de Kurban Bayramı sürecinde nöbetçi olarak hizmet verecek fırınların listesi açıklandı.

Bayramın sürecinde İnegöl’de nöbetçi olarak hizmet verecek fırınların listesi şu şekilde;

BAYRAMIN 1. 2. VE 3. GÜNÜ (28-29-30 HAZİRAN)

Özdilek AVM

Sıcak Fırın (Mesudiye Mahallesi)

Yören Fırın (Sinanbey Mahallesi Lütfiye Sokak)

Somuncu Baba (Yenişehir Caddesi)

Somuncu Baba (AVM Karşısı)

İnegölspor Başkanı Osman Sevim kazada yaralandı. İnegölspor Başkanı Osman Sevim kazada yaralandı.

Kayalar Fırın (Alanyurt Yeni Mahalle)

BAYRAMIN 2. VE 3. GÜNÜ (29-30 HAZİRAN)

İnegöl AVM Migros

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