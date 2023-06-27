İnegöl’de Kurban Bayramı sürecinde nöbetçi olarak hizmet verecek fırınların listesi açıklandı.
Bayramın sürecinde İnegöl’de nöbetçi olarak hizmet verecek fırınların listesi şu şekilde;
BAYRAMIN 1. 2. VE 3. GÜNÜ (28-29-30 HAZİRAN)
Özdilek AVM
Sıcak Fırın (Mesudiye Mahallesi)
Yören Fırın (Sinanbey Mahallesi Lütfiye Sokak)
Somuncu Baba (Yenişehir Caddesi)
Somuncu Baba (AVM Karşısı)
Kayalar Fırın (Alanyurt Yeni Mahalle)
BAYRAMIN 2. VE 3. GÜNÜ (29-30 HAZİRAN)
İnegöl AVM Migros
Bizim Ekmekçi (Tüm Şubeler)