Türkiye'de iç hat uçuşlarında uygulanan tavan fiyatlarına yüzde 43 oranında bir artış yapıldı ve yeni fiyatlar 1.650 TL olarak belirlendi. Dolar kurundaki yükseliş, enflasyon ve akaryakıta gelen ÖTV zammı gibi faktörler, uçak biletlerinin fiyatlarını da etkiledi. İç hatlarda tek yönlü uçuşlarda tavan fiyatı bin 150 liradan yüzde 43 zamla bin 650 liraya çıkarıldı. KDV ve ÖTV artışları, vatandaşların bütçelerini zorlarken, ulaşım masraflarını en çok etkileyen faktörlerden biri oldu. Benzin ve motorine gelen zamların ardından şimdi de uçak biletlerine zam yapıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 2013 yılında iç hatlarda tek yönlü uçuşlarda tavan ücreti 299 lira olarak belirlemişti. Bu ücret 2014 yılında 309 liraya, 2017 yılında 352 liraya yükseltildi ve 2019 yılı Ekim ayına kadar aynı seviyede kaldı. 2021 yılı sonunda ise tavan ücreti 499 liraya çıktı. İç hat business sınıfı ve dış hat biletlerinde ise tavan ücret uygulaması bulunmamaktadır. 2022 yılı başında 599 lira olan tavan fiyat daha sonra 1.150 liraya revize edilmişti. Şimdi ise tavan fiyatlarında yüzde 43'lük bir artış yaşandı ve havayolu şirketleri çeşitli noktalara bin 650 liraya kadar bilet satışı yapmaya başladı.