Şehre yapılan yatırımlarla birlikte insana yatırımı da görev edinen İnegöl Belediyesi, bu kapsamda yeni bir kişisel gelişim organizasyonuyla ilçe halkını buluşturuyor. Öğrenmenin kalıcı, etkili ve ilham verici olmasını sağlayan en güçlü araçlardan biri olan hikayeleştirmeyi hayatımızın bir parçası yapacak “Öğretimde Hikayeleştirme” semineri 21 Şubat Cuma akşamı 20.00’da gerçekleştirilecek.

ÖĞRETİMDE HİKAYELEŞTİRME TEKNİĞİNİN SIRLARINI PAYLAŞACAK

Eğitmen Ceren Güner Moghaddam’ın konuşmacı olarak katılacağı seminer Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde yapılacak. Ceren Güner Moghaddam burada öğretimde hikayeleştirme tekniğinin nasıl ustaca kullanılabileceğini en ince detaylarıyla anlatacak. Seminerde; anlatıyı güçlü bir öğrenme aracına dönüştürmenin sırlarını dinleyicileriyle paylaşacak olan Ceren Güner Moghaddam, gerçek hayattan örneklerle, interaktif uygulamalarla ve anlatım teknikleriyle dolu bir seminerle İnegöllülere hem keyifli hem geliştirici bir anlatım sunacak.

KİMLER KATILMALI?

İnegöl Belediyesi’nden seminere ilişkin yapılan davette özellikle; öğretmenler, akademisyenler, eğitmenler, anlatıcılar, liderlikte ve projelerinde etki yaratmak isteyenler, öğrenciler ile hikayenin gücünü keşfetmek isteyen herkesin seminerde yerini alması gerektiğine dikkat çekildi.