Olay saat 21. 00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kültür ve sosyal yardımlaşma derneğinde meydana geldi. Metin G.(59) ile Sebahattin U.(63) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin G. üzerinde bulunan bıçakla Sebahattin U.'yu karnından bıçakla yaraladı. Karnından bıçaklanan Sebahattin U. yere yığıldı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Metin G. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ