Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda spiralle bileme yaptığı bıçak göğsüne saplanan adam yaralandı.

Olay İnegöl'ün kırsal Kulaca mahallesinde bir evin bahçesinde meydana geldi. Y.K.(49) isimli vatandaş evinin bahçesinde spiralle bıçak bileme işlemi yapmaya başladı. Bir anda fırlayan bıçak göğsüne saplandı. Yaralanan adam özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından adam ameliyata alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT