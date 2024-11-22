Olay salı günü saat 08.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye sokaktaki bir evde meydana geldi. Sabah uyanan Cüneyt İ.(40), giyinip işe gitmek üzere evden çıktı. Kısa süre sonra eve gelen adamı gören eşi Sümeyra İ.(38), neden eve geldiğini sordu. Bu duruma sinirlenen öfkeli koca Cüneyt İ.(40) elindeki çekiçle eşi Sümeyra İ.(38)'nin başına defalarca vurdu. Ağır yaralanan kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli koca ise evden ayrıldı. Şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tetkiklerde kafa tasında kırılmalar tespit edilen kadın beyin cerrahi servisine yatırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BEN YAPMADIM

Şüpheli koca İfadesinde, "Ben yapmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum." dediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEKRAR YAKALADI

Duruşmanın ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazıyla şüpheli yeniden gözaltına alındı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: MURAT AVCI