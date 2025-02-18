Bursa Uludağ Üniversitesi ile İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yapılan iş birliği protokolü, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı ve yeniden topluma kazandırılmalarını hedefliyor. Protokol Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir tarafından imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine Uludağ Üniversitesi Genel Sekreteri Mehmet Aydemir, Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Kelleci ve İnegöl Denetimli Serbestlik Müdürü Gülay Gül katıldı.

Hedef: Suç Oranını Azaltmak ve Topluma Kazandırmak

Protokol çerçevesinde, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan bireyler için kişisel gelişim ve rehabilitasyon programları düzenlenecek. Aynı zamanda, denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personele yönelik destekleyici eğitim ve geliştirme programlarının hazırlanıp uygulanması sağlanacak. Bu sayede, hem yükümlü bireylerin suç işleme oranlarının azaltılması hem de toplumdaki uyum süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.