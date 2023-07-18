İnegöl'ün Mesudiye mahallesinde meydana gelen olayda 2 şahsın av tüfeği ile ateş ettiği yeni doğum yapmış olan köpek, öldü. Polis ekipleri şüphelileri arıyor.

Olay saat 21.00 sıralarında Mesudiye mahallesindeki tarlalık alanda meydana geldi. İddiaya göre 2 şahıs, av tüfeği ile tarlalık alanda yürüyen yeni doğum yapmış olan köpeğe doğru ateş ettiler. 2 el ateş sonucu saçmanın isabet ettiği köpek, olduğu yerde öldü. Olayı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, öldürülmüş olan köpeği gördüler. Polis ekipleri, olay yerinde incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattılar.

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınan köpek, otopsi yapılmak üzere Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

Olay yerine gelerek inceleme yapan İnegöl Kent konseyi sokak hayvanları çalışma grubu başkanı Şebnem Erkan, "Şuan İnegöl Mesudiye mahallesinin arka kısmında yer alan mezarlıktayız. Burada yeni yürüyüş yolu yapıldı. Şuan saat 21.22, olay 20.40 civarında olmuş. Bulunduğumuz yer bir tarla görgü tanıklarına göre iki siyah tişörtlü genç sırtlarında tüfekle köpeğe ateş etmişler. Biz geldiğimizde maalesef köpek ölmüştü. Köpek yeni doğum yapmış, sütlü bir hayvan ve büyük ihtimalle yavruları var. Şimdi burada yavrularına bakacağız. Polisler geldi, olay yeri inceleme yapılıyor. Aynı şekilde Belediyeden de arkadaşlar geldi. Barınakta da veteriner bir arkadaş köpeğimiz bekliyor. Biz Kent Konseyi Sokak Hayvanları Grubu olarak bu olayın peşini bırakmayacağız. Gerekli bütün dilekçeleri hazırlıyoruz. Bunu yapan şahısların bulunması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.