İnegöl'de iplik yüklü tır devrildi

Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit-7 mevkiinde meydana gelen kazada virajda kontrolden çıkan iplik yüklü TIR, devrildi; sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit-7 mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Sürücü Yunus Ertuğrul(41) yönetimindeki 02 HV 860 plakalı iplik yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı, dorsedeki iplikler yola saçıldı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.