Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törene İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı, gaziler, emniyet personeli ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.
Törende, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, Türk Polis Teşkilatı’nın tarihine, görev anlayışına ve halkla olan ilişkilerine vurgu yaparak 180 yıllık onurlu geçmişi kutladı.
Kutlamalar kapsamında, İnegöl Emniyet Müdürlüğü, çocuklara şapka ve balon dağıtarak etkinliğe katılan miniklere neşeli anlar yaşattı. Etkinlik, İnegöl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan ikramla sona erdi.
Kaynak: ÖZNUR DEDE