Olay saat 10.30 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Kozluca yolu bulvarında bulunan apartman meydana geldi. Kadın attığı hamurları makinede karmaya başladı. Makineye un atmak istediği sırada kadının kolu makineye sıkıştı. Olayı gören işyerindeki işçiler, durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kadının sıkışan kolunu makineden çıkardı. Kurtarılan kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT