

Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi.

Eskişehir istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Sürücü Kıyasettin K. (56) yönetimindeki 41 AVZ 472 plakalı, Mono Etilen Glikol asit taşıyan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı yöne geçen tanker bariyerlere çarpıp devrildi. Sıkışan sürücü feci şekilde can verdi.

Kaza yerine 112,Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma Ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan sürücünün cenazesini yoğun uğraşı sonucu çıkardılar.



ÖNLEM ALDILAR

Solunduğunda tehlike oluşturabilecek asit nedeniyle ekipler dikkatli şekilde çalışma yaptı. Tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Şoförün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.