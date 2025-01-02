İnegöl Belediyesi’nin gastronomi çalışmaları kapsamında yöresel lezzetleri sunduğu Gastro İnegöl Restoranının ardından modern kafe konseptiyle oluşturulan ve “Zamanın Tadı” sloganıyla hizmet veren Gastro Kafe’nin çalışma saatleri değişti. Kafeteryanın fiziki şartlarında da bir dizi değişiklikler yapılıp şemsiyeler yerine ön bahçesinin üzeri tamamen kapatıldı.

“ZAMANIN TADI” GASTRO KAFE

Belediye Başkanı Alper Taban, çalışma saatlerine ilişkin değişikliği ise sosyal medya hesapları üzerinden şöyle duyurdu: “Gastro Kafe’miz yenilenen haliyle haftanın her günü; 08.30-22.30 saatleri arası hizmet verecektir.” Bu değişiklikler ile kafenin hizmet kalitesinin artmasının hedeflendiği ifade edildi.