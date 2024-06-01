İnegöl Süleymaniye mahallesinde meydana gelen olayda öfkelenen genç cama yumruk atınca yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Süleymaniye Mahallesi Yesilbağ sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Ailesi ile tartışan 20 yaşındaki Muhammed M., öfkelenerek kapının camına yumruk attı. Kanlar içinde kalan genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Sağ kolu parçalanan genç, ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.