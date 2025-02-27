

Olay İnegöl'ün Fatih Mahallesi İncirlik caddesindeki parkta meydana geldi. Parkta oturan gençlerin yüksek ses çıkardığını iddiaya eden şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. 6 kişi birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, polis ekiplerince sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 2 kişi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan 4 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ