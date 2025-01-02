Olay dün saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bir şahıs başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri Yusuf Y.(56)'nin ölümünü tespit etti. Şahsın yanında tabanca bulundu. Şahsın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Hayatına son verdiği ortaya çıkan Yusuf Y.'nin intihar etmeden saatler önce sosyal medya hesabından "Buraya kadarmış hoşça kalın" ifadeleriyle paylaşım yaptığı öğrenildi.

HAYVANLARIN HİZMETKARIYDI

Yusuf Y. aynı zamanda iyi bir hayvansever ve hayvan besleyicisiydi. Gece gündüz, kar kış demeden doğa hayvanlarını besler, onların sağlıklı olmaları içinde elinden geleni yapardı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ