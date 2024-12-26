Olay saat 00.00 sıralarında 2 farklı mahallede meydana geldi. Şüpheli Turgutalp mahallesi Neşe sokakta park halinde olan 4 aracın lastiklerini keserek patlattı. Şahıs lastikleri patlatırken kendini de yaraladı. Olay yerinden uzaklaşan şahıs, 500 metre ilerde Kemalpaşa mahallesi Efsane sokakta park halindeki bir aracın da tüm lastiklerini kesti. Lastikleri keserken de kendini yaralayan şahsın, kanı lastiklere de bulaştı.

Araçlarını gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ