Yangın saat 08.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Sarmaşık sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı mobilya imalathanesinin 2. katındaki sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.



Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdü. Yangın sonucu 3 katlı işyerinin 2. katında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.