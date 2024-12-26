Yangın saat 08.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Sarmaşık sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı mobilya imalathanesinin 2. katındaki sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

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Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdü. Yangın sonucu 3 katlı işyerinin 2. katında hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ