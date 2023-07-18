İnegölspor’umuz 2023-2024 sezonu forma kol sponsorluğu için Onur Otomotik ile anlaştı.



Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Osman Sevim, Başkan Yardımcılarımız Hüseyin Tuna, Fatih Yavuz, Serkan Deyirmenci, MOBİLİYUM AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han ile Onur Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Onur Yazıcı katıldı.

Tören öncesi açıklama yapan Kulüp Başkanımız Osman Sevim, sponsorluk anlaşmalarına devam ettiklerini belirterek, “İnegölspor formamızın sağ ve sol kol reklam anlaşması için bugün toplandık. Sağ olsun Onur Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Onur Yazıcı forma kol sponsorluğunu üstlenmek istedi. Kendisine teşekkür ederiz. Anlaşmanın İnegölspor için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”dedi.



Daha sonra söz alan MOBİLİYUM AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han, ise “Öncelikle bu anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnegölspor’a faydalar getirmesini temenni ediyorum. Bu işler gönül işi. Osman kardeşimizde sağ olsun maddiyatından, işinden, gücünden, ailesinden zaman ayırarak böyle bir göreve soyundu. Bu görevler her ne kadar zor görevler olsa da maneviyatı, onuru, gururu bir o kadarda çok güzel bir görev. İnşallah rabbim muvaffak eder. Bizde el birliğiyle şehrin dinamikleri kaymakamından başlayıp ticaret odamızdan belediye başkanımızdan biz STK’lar olarak elimizden, gücümüzden ne geliyorsa ortaya koyup, İnegölspor’u tekrar eski günlerine kavuşturma derdindeyiz. “Bir elin nesi var iki elin sesi var.” Derler. Bizde birlik olacağız, iri olacağız, diri olacağız Osman başkanımızla beraber İnegölspor’u layık olduğu yerlere taşımaya gayret göstereceğiz. Bu anlamda Onur kardeşimizde genç bir kardeşimiz. Bu işler yine söylüyorum gönül işi. Gönül olmazsa zaten burada olmazdı. Hem maddiyatını hem maneviyatını İnegölspor için ne gerekiyorsa yapacağı kanaatindeyim. Bu bakımdan tekrar öncelikle İnegölspor’umuza, şehrimize, Onur kardeşimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.”şeklinde konuştu.



Son olarak söz alan Onur Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Onur Yazıcı ise “2014 yılından beri Onur Otomotiv olarak şehrimizde faaliyet gösteriyoruz. İnegölspor’un her zaman yanında olmayı kendimize borç biliriz. Bu sezonda forma kol sponsoru olarak kulübümüze destek olmak istedik. Sonu şampiyonluk olur inşallah. İnegölspor’umuza başarılar diliyorum.”şeklinde konuştu.