İnegöl Belediyesi tarafından ‘İnegöl İstatistik Raporu’ tamamlanarak kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan ‘İnegöl İstatistik Raporu’nda İlçe Geneli Kat Yüksekliği Dağılımı Verileri de paylaşıldı.



Açıklanan veriler de İnegöl’de 26 bin 31 adet bina bulunuyor.

1 katlı 427 adet bina bulunurken, toplama oranı yüzde 16.43.

2 katlı 5 bin 216 adet bina bulunurken, toplama oranı yüzde 20.04.

3 katlı 12 bin 56 adet bina bulunurken, toplama oranı yüzde 46.31.

4 katlı 2 bin 962 adet bina bulunurken, toplama oranı yüzde 11.38.

5 katlı bin 247 adet bina bulunurken, toplama oranı yüzde 4.79.

6 katlı 238 adet bina bulunurken, toplama oranı yüzde 0.91.

7 katlı 7 adet bina bulunurken, toplama oranı yüzde 0.03.

8 katlı 29 adet bina bulunurken, toplama oranı yüzde 0.11.