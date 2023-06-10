Huzur mahallesinde mutfakta üzerine sıcak kakao dökülen bebek yandı. Vücudunda 1. derece yanık oluşan minik Kadir hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Huzur mahallesi Akasya Caddesi üzerinde meydana geldi. Mutfakta tüp üzerinde cezve de pişen kakao yerde emekleyen 11 aylık Kadir E.D.'nin üzerine devrildi. Bir anda yanarak ağlamaya başlayan minik bebeği annesi Emine D. fark etti. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alınan bebek, Yanık Ünitesinde yatırıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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