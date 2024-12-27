İlçede öğleden sonra başlayan yağış devam ederken İnegöl Domaniç Karayolu'nun 25. kilometresinde etkili olan kar yağışı neden ile trafik ekipleri, TIR ve kamyonlar ile zincir takmayan otomobillerin geçişine izin vermedi.

JANDARMA KURTARDI

İnegöl-Domaniç yolunda etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bir araç sürücüsü yönetimindeki otomobil, kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Olay yerine gelen İnegöl Jandarma komutanlığı Trafik Timleri, sürücünün aracını kurtarmak için yoğun çaba harcadılar.