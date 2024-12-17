Kaza saat 15.00 sıralarında Osmaniye mahallesi Altay caddesi üzerinde meydana geldi.

Altay caddesinde seyir halinde Sürücü Nezir Ö. (55) yönetimindeki 20 ADJ 257 plakalı hafif ticari araç,

Gaziler sokaktan çıkan sürücü Nagihan B. (38)yönetimindeki 58 EZ 537 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobildeki Çocukları 6 yaşındaki Nisa B. İle 9 yaşındaki Ömer B. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.