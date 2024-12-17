Ahmet İlhan Özek ve Muhammet Demir, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Pablo Martin Batalla’ya veda etti.

Kaptan Ahmet İlhan, “Seninle çalışmak, seninle aynı duyguları yaşamak benim için onur vericiydi. Sen bu kulübün efsanesisin ve hep de öyle kalacaksın. Senden sonra yaptığım kaptanlığı hep seni örnek alarak yaptım. Yolun açık olsun büyük kaptan. Bizim üzerimize düşen bu takımı şampiyon yapmak ve bunu başaracağız.” ifadelerini kullandı.

SEVENLER ELBET KAVUŞUR

“Sevenler elbet bir gün tekrar kavuşacaktır” diyen Muhammet Demir ise şunları dile getirdi: “Her şey için teşekkürler efsane. Sen bu takımın hem kaptanı hem efsanesi hem hocası oldun. Hepsini seninle yaşamak çok keyifliydi. Sevenler elbet bir gün tekrar kavuşacaktır, bundan şüphem yok. Şimdi bize düşen, kulübümüze sahip çıkıp şampiyonluk ve şampiyonluklar için var gücümüzle mücadele etmek. Sonsuz desteğinize her zamanki gibi ihtiyacımız var. Yolumuz uzun, günün sonunda her şey Bursaspor için.”