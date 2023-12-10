Olay Ertuğrulgazi mahallesi Beyazgül sokakta meydana geldi. İki komşu arasında park yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada komşular tekme-yumruklarla birbirini darp etti. Kavgaya kadınlar da karışınca olay büyüdü. Olay yerine çok sayıda polia ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yoğun uğraşı sonucu kavgayı sonlandırdı. Kavgada darp edilen kadın ve eşi olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Avci