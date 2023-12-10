Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud’in kullanıyor olduğu otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarptı.

Göçer, geçirdiği kazada ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILMIŞTI

Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Mohamud ise iddiaya göre polis tutanağında “motokurye hatalı gösterildiği” için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohamud, “asli kusurlu” bulundu. Ortaya çıkan görüntülerde Mohamud'un arkadan hızlı bir şekilde çarptığı görüldü.

YURT DIŞINA KAÇMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mohamud hakkında yakalama kararı verse de şüphelinin 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

ACILI EŞ İSYAN ETTİ

Biri otizm hastası iki çocuğuyla ortada kalan motokuryenin eşi Öznur Göçer yaşadıklarını anlattı. Öznur Göçer, “Eşimin ölümüne neden olan, kaçmasına göz yuman herkesten şikâyetçiyim. O adam polisler hatalı tutanak tuttuğu için elini kolunu sallayarak kaçabildi. Yetkililer gereğinin yapılacağını söylüyor ancak ben bu söylenenlere ikna olamıyorum” ifadelerini kullandı.

"POLİS BİZE EŞİMİN İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Kazanın ardından yetkililer tarafından motokurye Göçer’in acemi olup olmadığının sorgulandığını söyleyen Öznur Göçer konuşmalarına şöyle devam etti:

“Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Eşimin motokurye arkadaşları ve kamuoyu baskı göstermeseydi belki de eşimin intihar ettiğini söyleyip olayı kapatacaklardı.”

"ÇOCUKLARIMLA BİR BAŞIMIZA KALDIK"

Öznur Göçer, “15 yaşında lise öğrencisi kızım var. 8 yaşında da otizm hastası bir çocuğum var. Çocuğum hasta olduğu için sosyal yaşantısında dışlanıyordu. Onun rehabilite olabilmesi için eşimle birlikte dişimizi tırnağımıza takıp çabalıyorduk. Şimdi yalnız başımıza kaldık” diyerek sözlerini sonlandırdı.