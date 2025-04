23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarında geleneksel hale gelen, çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları, her şehir ve kurumda olduğu gibi İnegöl Kaymakamlığında da gerçekleşti.

Kaymakam Eren Arslan, makamını bir süreliğine Vehbi Koç İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Hazel Tığlı’ya devretti. Temsili makam devri için İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, okul idarecileri ve öğretmeniyle birlikte Kaymakam Arslan’ı ziyaret eden Hazel Tığlı, daha sonra Kaymakamlıktan makam aracıyla ayrılarak okuluna gitti.

“BİZİM KADAR ŞANSLI OLAMAYAN ÇOCUKLAR DA VAR”

Kaymakamlık makamına oturan Hazel Tığlı, “Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıl dönümü. Biz çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle anlamlı günde temsili olarak Kaymakamlık görevini üstlenmek benim için büyük bir gurur. 23 Nisan biz çocuklara verilen değerin en güzel göstergesidir. Ama bugün dünyada bizim kadar şanslı olamayan çocuklar da var. Özellikle Filistin’de savaşın ortasında kalan özgürce yaşayamadığı gibi bayramda kutlayamayan yaşıtlarımız var. Onları unutmadığımı buradan söylemek istiyorum. Biz barışın, kardeşliğin ve sevginin olduğu bir dünya istiyoruz. Tüm çocukların gülüp oynayabildiği, özgü ve mutlu bir gelecek diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu güzel vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyor herkesin 23 Nisan UIusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.



Basın mensuplarının “İlk yapmak istediğiniz nedir?” sorusuna ise Tığlı, “İlk olarak benim çok isteğim yok ama okulumuzda düzen olabilir, okulumuzun eksikleri varsa tamamlanabilir ama istediğim çok bir istek yok” dedi.

“TÜM ÇOCUKLARIMIZIN BAYRAMINI KUTLUYORUM”

Kaymakam Eren Arslan, “Bende 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. İnşallah sadece ülkemizde değil, bu bayram dünyadaki tüm çocuklara armağan edilmiş bir bayram ve bu bayramın dünyanın her yerinde çocukların sağlıkla, huzurla, güven içerisinde, güle oynaya oynadıkları bir bayram şeklinde kutlanması temennisiyle başta Filistin, Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın her yerinde şu anda bayramdan çok uzak, aslında yaşam mücadelesi veren çocuklarımızın bir an evvel sağlıklı, huzurlu, güvenli bir barış ortamına kavuşmasını diliyorum” dedi.