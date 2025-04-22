

Dernek lokalinde yapılan kongre Belediye meclis üyeleri, STK başkanları ve dernek üyelerinin katılımı ile yapıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasının ardından divan kurulu oluşturuldu. Yapılan seçim sonucu başkanlığa Nuri Yaman seçildi.



Bütünleştirici bir konuşma yapan Yaman, önce ki dönem dernek başkanı olan Şakir Çelik’e derneği bu güne getirdiği ve yapmış olduğu hizmetler sonucu teşekkürlerini iletti. Yaman, “Bu dernek sadece Vanlıların Derneği değil, dini dili ırkı ne olursa olsun herkese açık bir kapıdır. Herkesin İnegöl için ben yerine biz olalım sloganı ile yola çıkması gerekiyor. Eğer biz olursak her zorluğun üstesinden geliriz” dedi.