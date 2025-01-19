

Edinilen bilgiye göre İnegöl'de bir mobilya firmasında üretim müdürlüğü yapan şahıs, kar payı dağıtacağını iddia ederek firma üretim kısmında çalışan yaklaşık 45 kişiden 150 ila 400 bin lira arasında para topladı. Yaklaşık 10 milyon liraya yakın parayla saadet zinciri gibi sistem kuran şahıs, 10 ila 20 bin lira arasında kar payı vereceğini söyleyerek kandırdı.

Topladığı paralarla yasadışı bahis oynayan şahıs, 10 milyon lirayı kaybetti.

Paralarını alamayan çalışanlar, İnegöl Cumhuriyet Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ