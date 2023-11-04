Bursa Ankara karayolu üzeri Oylat kavşağında motosiklet bariyerlere çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde Oylat kavşağı üzerinde seyir halinde olan Orkan A. (19) yönetimindeki 41 AOM 074 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ile arkasında oturan Melisa E. (17) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Fahrettin Eniş