Olay saat 08.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye sokaktaki bir evde meydana geldi. Sabah uyanan çift arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkeli koca C.İ.(40) elindeki çekiçle eşi S.İ.(38)'nin başına defalarca vurdu. Ağır yaralanan kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli koca ise evden ayrıldı. Şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tetkiklerde kafa tasında kırılmalar tespit edilen kadın beyin cerrahi servisine yatırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ