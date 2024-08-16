Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlalık alanda traktör devrildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Hayriye mahallesinde tarlalık alanda seyir halinde olan Tavit Y. (46) yönetimindeki 71 AAV 030 plakalı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu tarlaya devrildi. Kaza sonucu sıkışan yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.