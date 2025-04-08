Çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara müdahale edilecek. Bu süreçte, Süleymaniye Mahallesi sınırları içinde kalan Altay Caddesi’nin Park Yolu Caddesi bitimi ile Yeşil Bursa Caddesi kesişimi arasındaki bölümü, İstiklal Caddesi’nin Altay Caddesi ile Ömerler Sokak arasındaki kısmı ve Yeşil Bursa Caddesi’nin Altay Caddesi ile Ömerler Sokak arasındaki bölümü su kesintisinden etkilenecek.

Kesintiler 9 Nisan 2025 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasında, 09.00 - 18.00 saatleri arasında belirli aralıklarla gerçekleştirilecek.