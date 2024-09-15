Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı her yıl kandiller vesilesiyle sahaya inerek esnaf ziyaretleri gerçekleştirip vatandaşlarla hasbihal etme geleneğini bu yıl da bozmadı. İlçe yönetim kurulu, meclis üyeleri ve mahalle teşkilatları tarafından yaklaşık 1200 esnaf ziyaret edilerek çikolata ikramında bulunuldu. Toplamda 2 bin 500 civarında vatandaşla birebir temas kurularak kandilleri tebrik edildi.

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi STK ve Halkla İlişkiler Başkanı İsmail Ergün, “Teşkilatımız gece gündüz demeden vatandaşlarımızla her alanda temas kurmaya devam ediyor. Bugün Mevlid Kandili vesilesiyle yaklaşık 1200 esnafımızı ziyaret ederek çikolata ikramında bulunduk. Toplamda 2 bin 500 civarında vatandaşımızla birebir temas kurarak kandillerini tebrik etme ve hasbihal etme fırsatını bulduk. Öncelikle bizleri en güzel şekilde karşılayan esnaflarımıza, programda emeği geçen yönetim kurulumuza, belediye meclis üyelerimize ve mahalle teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Güzel ahlâkı, adaleti ve merhametiyle tüm insanlığa rehber olan Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) dünyaya teşrifinin tüm ümmetin ve insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum. Peygamber efendimizin eminliğini, adaletini ve ahlakını kuşanabilmeyi de Rabbimizden niyaz ediyorum. Tüm ilçe halkımıza hayırlı bereketli günler diliyorum” ifadelerini kullandı.