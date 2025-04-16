Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu sayı 353 iken, 2025 yılı Şubat ayında ise 377 konut satışı gerçekleşmişti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Melih Uçaravcı şu ifadeleri kullandı:

"Güzel şehrimiz İnegöl’de Mart ayında gerçekleşen konut satış rakamlarını, piyasalardaki genel beklentilere göre iyi bir seviyede değerlendiriyoruz. Döviz kuru ve altındaki hareketlilik, emlak sektöründe de bir canlılık oluşturdu. Şubat ayına göre bir miktar düşüş yaşanmış olsa da, bu düşüşün normal piyasa şartları ve bayram tatili dikkate alındığında anlaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Ancak finansman olanaklarının sınırlı olması ve konut fiyatlarındaki yükseliş, satışları olumsuz yönde etkilemektedir. Ülke genelinde ekonomik politikaların bir an önce düzene girmesi, piyasaya daha uygun finansman seçeneklerinin ve nakit kaynakların sunulması beklentimizdir. Önümüzdeki aylarda satışların düşmemesi adına devletimizin konut satış sektörüne destek olmasını önemli buluyoruz. Ev almayı düşünen vatandaşlarımızın ise ellerini çabuk tutmalarını, zira maliyet artışlarına bağlı olarak konut fiyatlarının yükselebileceğini belirtmek isterim."