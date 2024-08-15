Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir yakıt istasyonundaki görevli sıcaktan bunalan leyleği suyla serinletti. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Mezit boğazındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonu çalışanı sıcak nedeniyle yeşil alanı sulamaya başladı. O sırada yanına bir leylek kondu. Tabiatı nedeniyle insanlardan korkması gereken leylek, sıcaktan bunalınca sulama yapan görevlinin yanına yaklaştı. Görevli de leyleği suyla serinletmeye başladı. Suyun altında zaman geçiren leylek bir süre sonra uçarak uzaklaştı. Görevlinin leyleği serinlettiği anlar amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ