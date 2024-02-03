İnegöl-Pazaryeri yolu üzerinde meydana gelen kazada yem yüklü TIR, yamaca çarptı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Bilecik'in Pazaryeri ilçesini bağlayan yolda meydana geldi. Pazaryeri ilçesinden İnegöl'e seyreden sürücü Özgür Ö(24) yönetimindeki 43 ACJ 949 plakalı yem yüklü TIR'ın iddiaya göre frenleri patladı. Yokuş aşağı kontrolden çıkan TIR, yamaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki yolcu Salih C.(25) yaralandı, yemler etrafa saçıldı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE