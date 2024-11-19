Kaza saat 03.00 sıralarında Osmaniye mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Ömer G.(27) yönetimindeki 16 BKR 786 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilerek sürüklenen motosiklet park halindeki 16 AFF 228 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT