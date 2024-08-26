İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Küçükbaş Hayvancılık festivali, yine renkli görüntülere sahne olacak. Festival kapsamında Koç Irk Güzellik Yarışması ile Yerli Tavuk Irkları Gösterisi de yapılacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştireceği Küçükbaş Hayvancılık Festivali, 4-5-6 Ekim tarihlerinde Alanyurt Salı Pazarında yapılacak. 3 yıldır ülkenin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Festivaline ev sahipliği yapan İnegöl’de “İnegöl Kıvırcığı” adı ile bilinen bölgeye has kıvırcık koyun türünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı ve küçükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesi adına yapılan etkinlik, bu yıl da yine çok renkli görüntülere sahne olacak.

KOÇLAR VE YERLİ IRK TAVUKLAR İNEGÖL’DE PODYUMA ÇIKACAK

Festival tarihi yaklaştıkça 3 günlük şölenin içeriği de netleşmeye başladı. İlk 3 yılda gösterdiği etkiyle yurt içi ve yurt dışında heyecanla beklenen organizasyonlardan biri haline gelen İnegöl Küçükbaş Hayvancılık Festivali bu yıl da yoğun katılım ve birbirinden keyifli etkinliklerle süslenecek. Festival kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da Koç Irk Güzellik Yarışmasının yapılacağı, aynı zamanda geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Yerli Tavuk Irkları gösterisinin bu yıl da yapılacağı açıklandı.

FİRMA STANTLARI KURULACAK, SEMİNERLER DÜZENLENECEK

Festival kapsamında 3 gün boyunca firma ve çiftlik stantları alanda katılımcılarla buluşacak. Aynı zamanda yapılacak eğitim seminerleriyle üreticilerin bilgileri tazelenip yeni teknolojiler, teknikler ve yöntemler anlatılacak. Üreticinin kendini geliştirmesi adına tüm imkanlar festival boyunca sunulacak.

BAŞKAN TABAN’DAN ÇAĞRI

Belediye Başkanı Alper Taban da Küçükbaş Hayvancılık Festivaline ilişkin üreticilere en iyi şekilde festivale hazırlanma çağrısında bulundu. Her ne kadar İnegöl ev sahipliğinde bir organizasyon olsa da bu festivalin ulusal ve uluslararası katılımcılarla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Taban, “Yarışmalarda ve etkinliklerde İnegöl’ü en iyi şekilde temsil etmeliyiz” dedi.