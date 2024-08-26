SASKİ, Karapürçek ve Hendek ilçelerine içme suyu sağlayan mevcut su alma yapıları yenilenerek, 11 yeni yapı inşa edilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), başlattığı su yapılarını yenileme projesi çerçevesinde Karapürçek ve Hendek’te 11 adet su alma yapısını yenileyecek. Yeni yapılacak 8 adet coanda tipi su alma yapısı, 2 adet maslak ve 1 adet doğal kaynaktan su alma yapısı ile bölgedeki su altyapısı modernize edilecek. İnşa edilecek olan yapılarla yoğun yağış sonrası ortaya çıkan bulanıklık sorunları kesin çözüme kavuşturulacak.